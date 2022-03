Alle Isole Tremiti seconda giornata di riprese con immagini spettacolari per “il provinciale” di Rai2

Una bellissima giornata primaverile ha regalato scenografie e colori unici per la seconda giornata di riprese per la troupe del programma televisivo “Il Provinciale” condotto da Federico Quaranta e che andrà in onda su RAI 2.

Domani si prosegue per parlare di Archeologia subacquea e dei bellissimi fondali marini delle Isole Tremiti.

Foto di Marlin Tremiti

ADPHOTO – Prese dalla Pagina Facebook Marlin Tremiti