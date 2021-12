Allagamenti ad Ippocampo nella giornata di domenica, intervento del Coc della Protezione Civile di Manfredonia

Nel pomeriggio di domenica si è reso necessario l’attivazione d’urgenza del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Manfredonia coadiuvata dai volontari di protezione civile P.A.S.E.R. Manfredonia a causa di una situazione di pericolo d’allagamento verificatasi al Villaggio Ippocampo.

L’allarme è partito dalla Sala Operativa di Bari recepito dal C.O.C., immediatamente giunto sul posto ed in costante collegamento con Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia.

L’emergenza ha riguardato la vasta zona del Villaggio, da Viale Fantasia in direzione Sud, a causa di un’inondazione di enorme portata tale da vedere lo sgombero di due nuclei famigliari (in totale tre persone) ospitati per la nottata a spese del Comune presso una struttura alberghiera.

Provvidenziale è stato l’intervento tempestivo ed efficace della Protezione civile che ha evitato conseguenze ben peggiori. E’ stato rilevato che il diffuso allagamento della zona interessata sia stato causato dall’ingrossamento dei canali di scolo dovuto a piogge e mareggiate ed alla contemporanea assenza delle pompe sommerse dell’impianto di acque reflue (secondo testimonianze dei residenti pare siano in riparazione da un paio di mesi).

Sull’accaduto è in corso una perizia tecnica di cui si stanno occupando anche le Forze dell’Ordine. Ieri mattina, a seguito di un nuovo sopralluogo della Protezione Civile, la situazione è stata giudicata stabilizzata, non più oggetto di emergenza ma resta monitorata.

Comune di Manfredonia