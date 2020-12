Alex Zanardi reagisce, ok fatto con il pollice e cerca la moglie con lo sguardo

Un ok fatto col pollice. Uno sguardo rapido, a cercare la moglie Daniela. La voce, tornerà anche quella, quando gli toglieranno il tubo dalla trachea. È solo questione di tempo. La notizia che aspettavamo da sei mesi è arrivata: Alex Zanardi reagisce, risponde agli stimoli, lotta. Il peggio sembra alle spalle. La strada è ancora lunghissima, la riabilitazione infinita, ma l’ironman di Bologna è tornato, ancora una volta, contro ogni logica evidenza, doveva farlo, perché se non ce la fa lui come potremmo farcela noi nelle nostre piccole guerre quotidiane? Ben tornato, campione. La terza vita è appena cominciata.