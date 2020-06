Send an email

Alex Zanardi in gravi condizioni

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion. L’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico è stato successivamente trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3, dove le sue condizioni, dopo i primi accertamenti, sarebbero state definite gravi. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma.