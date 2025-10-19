Alessia Rosati, il mistero di Montesacro: 31 anni di depistaggi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scomparsa in piena estate, in un quartiere di Roma che conosceva bene, con in tasca i progetti di una ventunenne e l’impegno politico di chi non si accontenta. Di Alessia Rosati, studentessa di Lettere alla Sapienza, si perdono le tracce il 23 luglio 1994 a Montesacro. Da allora, la sua storia si muove su un crinale difficile: tra indagini riaperte e archiviate, un biglietto arrivato tre giorni dopo, testimonianze in controluce, piste che si accendono e si spengono. Nell’orbita del caso entra – per forza di gravità mediatica – anche Marco Fassoni Accetti, nome che torna spesso nei grandi gialli romani dagli anni Ottanta in poi. Ma che cosa c’entra davvero Accetti con la vicenda di Alessia? E che cosa dicono le carte, le perizie e i riscontri? In questo dossier ricostruiamo i fatti noti, separando il verificato dal verosimile: solo fonti solide, zero invenzioni, nessuna scorciatoia.

Una mattina d’estate: l’ultima giornata certa di Alessia

Alessia Rosati ha 21 anni, vive con la famiglia a via Val di Non, nel quartiere Montesacro. La mattina del 23 luglio 1994 esce di casa: dirà al fratello che andrà a fare compagnia all’amica Claudia, impegnata con l’esame di maturità. Da lì, il buio. Alcuni conoscenti sosterranno di averla vista muoversi spedita in zona, ma nessun riscontro porterà a una traiettoria verificabile. La ricostruzione “ufficiale” – i pochi paletti certi – colloca l’ultima presenza della ragazza nelle ore in cui accompagna l’amica. A casa non tornerà più. Tre giorni più tardi, il 26 luglio, un elemento rompe il silenzio: una lettera olografa recapitata proprio a Claudia. Il testo – che la famiglia accoglie con scetticismo – parla di un allontanamento volontario insieme a un ragazzo incontrato il 23 luglio in via Conca d’Oro. Il padre di Alessia, Antonio, dirà negli anni che quel biglietto assomigliava più a un messinscena che a un addio. È un dettaglio ricorrente nei resoconti: un documento che pare “costruito per dare l’idea” di una fuga, ma che non spiega davvero nulla.

Un caso che resiste alle stagioni: riaperture, piste e scavi

Il fascicolo su Alessia negli anni conosce nuove attenzioni. Dicembre 2023: al Parco delle Valli, a non molta distanza dagli itinerari quotidiani della giovane, spunta un reperto osseo che fa tremare i polsi. Gli accertamenti lo escludono dal novero dei resti umani: allarme rientrato. Resta però il segno materiale di ricerche insistite: tracce di scavo emergono dalle mappe aeree, tasselli che raccontano il tentativo – vano – di strappare una prova alla terra. Il caso riparte per esclusione: quando un indizio cade, non significa che il giallo si sgonfi; significa, piuttosto, che si restringe il corridoio del vero. Pochi mesi prima, luglio 2023, un anniversario “doloroso”: ventinove anni dalla scomparsa. La cronaca torna a battere sul punto della lettera, sulla geografia minuscola del quartiere, sui tentativi di trovare correlazioni con altri gialli capitolini. Nessuna pistola fumante, solo domande che crescono di statura col passare del tempo.





La lettera del 26 luglio: fuga o sceneggiatura?

“Fuga volontaria” è un’etichetta comoda quando mancano i corpi e le scene del crimine; e quella lettera – se davvero scritta da Alessia, se davvero dettata da un progetto e non da una coercizione – sarebbe la chiave per leggere tutto in trasparenza. Ma le famiglie sentono le stonature prima degli inquirenti: quel testo non convince, appare troppo funzionale a spegnere le ricerche sul nascere. Non siamo nel campo della prova, siamo nel campo dei dubbi ragionevoli. Il tempo, in assenza di un confronto grafologico definitivo reso pubblico e di riscontri autonomi, non ha sciolto il nodo.

Il nome di Marco Fassoni Accetti

Il nome di Marco Fassoni Accetti – fotografo romano, figura controversa che negli anni ha incrociato la cronaca nera italiana – entra nell’orbita del caso Rosati dopo il 2013, quando lui stesso si presenta in Procura “rivendicando” un ruolo nella scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Qualche anno dopo, però, entra in gioco anche nel giallo di Alessia Rosati. Nel corso delle sue dichiarazioni, Accetti ha sostenuto di aver conosciuto personalmente la ragazza precisando che quest’ultima viveva a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Ha raccontato, inoltre, che Alessia avrebbe trascorso almeno una notte nella sua casa e che, sempre secondo le sue affermazioni, sia poi stata rapita da parte di una misteriosa auto bianca. Nella sua versione, il sequestro non sarebbe stato un fatto isolato o di matrice comune: secondo le ipotesi di Accetti l’allontanamento di Alessia sarebbe stato orchestrato per fini di pressione interna ai servizi segreti civili (Sisde), nel pieno dello scandalo dei fondi neri che in quegli anni scuoteva i vertici dell’intelligence italiana. Accetti è nome ricorrente in tanti dossier romani: dalle precitate Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, fino a Katy Skerl e ad altre vicende. Negli anni si è autodenunciato, ha fornito materiale (come un flauto riconsegnato alla famiglia Orlandi), ha preteso un ruolo nelle grandi storie, ed è stato indagato, ma non è stato creduto dai giudici. Il suo profilo mediatico – sospeso tra autonarrazione e indizi– alimenta un’eco costante: si parla di lui anche quando i fascicoli non lo chiamano direttamente in causa. E qui sta il punto: che cosa c’entra davvero con Alessia? Finora, nessuna decisione giudiziaria ha certificato un suo coinvolgimento nella scomparsa della studentessa.

Montesacro, la geografia del possibile

La Roma degli anni Novanta è una città a cerchi concentrici: Conca d’Oro, Parco delle Valli, la Nomentana; linee di autobus, sottopassi, piazze dove si appoggiano i pomeriggi. Ricostruire i movimenti di Alessia significa anche capire le abitudini: università, militanza in Autonomia Operaia, amicizie. L’ipotesi di uno spostamento breve – un incontro vicino casa, un appuntamento all’ultimo momento – resta la più coerente con le poche ancore temporali. Nessuna telecamera, allora; pochi testimoni e memorie rarefatte. Quando nel 2023 si scava al Parco delle Valli e nulla di umano viene trovato, rimane la cartografia: “il vuoto” disegnato sulla mappa.

La pista dell’allontanamento volontario: perché non regge

Se prendiamo sul serio la lettera del 26 luglio, la storia si chiude in tre righe: incontro casuale, decisione improvvisa, partenza. Eppure, i comportamenti precedenti non mostrano tagli netti col passato: nessun prelievo, nessun cambiamento vistoso nelle routine familiari, nessun salto organizzativo che lasci intendere una fuga pianificata. Una ventunenne può scegliere di sparire? Sì. Ma quella lettera non offre dettagli verificabili: chi è quel ragazzo con cui si sarebbe allontanata? Dove vanno? Perché nessuna traccia bancaria e nessun contatto? È qui che la famiglia – e chi studia il caso – si fermano: “Sembra scritta per farci credere a una fuga”.

Ciò che resta (e ciò che serve)

Resta una famiglia che aspetta, un quartiere che ha imparato a convivere con un’assenza, una lettera che non spiega, una ricerca che, a tratti, si è rifatta al suolo sperando in un segno. Servono fatti nuovi, testimonianze che non abbiano più paura, archivi che si aprano. E serve cautela: perché una storia come questa non sopporta il sensazionalismo. La verità è sobria, spesso minuta: si nasconde nelle pieghe dei giorni, tra un orario e una fermata.

