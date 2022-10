Alessandro di Lascia vince il premio della giuria popolare al Festival della canzone d’autore di Assisi

Alessandro di Lascia vince il premio della giuria popolare a Proscenium Festival della canzone d’autore di Assisi, e scrive “Sarò breve (bugia). Ancora una volta porto a casa il premio a cui tengo maggiormente: quello del pubblico. CAMBIAMI è una canzone che parla dell’umanità intera, e in quale modo migliore poteva essere omaggiata se non proprio grazie al riconoscimento della gente? Il mio 1º posto lo devo ai voti delle oltre 1000 persone in sala e a quelli di tutti coloro che mi hanno sostenuto da casa. Sono stato travolto dalla vostra emozione. GRAZIE A questo punto, però, c’è un ultimo ringraziamento (che poi è il primo) che devo assolutamente fare, ed è per Simona Paciello. È con lei che ho scritto il testo di questa canzone, “Cambiami” porta la firma di entrambi. Sei immensa, amore, senza di te “Cambiami” non esisterebbe nemmeno.”