Alessandro Cisternino, un cuore da terzino

Manfredonia Calcio – pochi giorni fa ha appena compiuto ’80 anni di società. ERANO anni, che non incontravo il più grande calciatore terzino (Sasà) … per la città intera calcistica. Stamani l’ho incontrato – il caro Sasà , nato a Manfredonia il 02 di marzo nel 1945. Il più forte mastino della “Fossa dei Leoni” – dello Stadio Miramare. Lui, Sandro, ha rappresentato la storia del calcio Sipontino, di quello che ha contato. Il massiccio e tenace terzino dal cuore generoso ,dotato di una forza fisica notevole… capitano per tanti anni…tosto da mettere terrore a qualsiasi avversario.

Il mio ricordo risale al ’66 di quando ero un bambino…del grande Donia. In quel sole di stamattina non sono riuscito a riconoscerlo – per via della mascherina , poi dopo un pò gli ho detto ma tu sei Cisternino – il grande Sasà – lui mi ha sorriso con un cenno della testa…io mi ricordo di te ;venivi a vedere la partita – mano nella mano a tuo fratello. Tornando al nostro idolo Sasà – è stato il primo calciatore sipontino, ad essere stato selezionato e convocato dalla “Nazionale Italiana” under 18 prelevato dalla serie D … Sasà era fortissimo, aveva forza e carattere – accompagnato per un grande amore e passione per il calcio…negli anni d’oro… del Donia … molto amico al mitico centravanti e talentuoso “Saverio Castriotta” – molto bravo – ma dal carattere particolare e non veniva meno a questo Cisternino… due teste calde insomma .Concludendo il discorso… mi sono commosso per quell’attaccamento al paese, che non era solo calcio – ma il rispetto tra veri tifosi e calciatori.

Grazie CISTERNINO – per avermi concesso le foto, da vero signore con un cuore da terzino .



Di Claudio Castriotta