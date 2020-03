Per avere un piede,

ci vuole una gamba

ci vuole il corpo,

per avere una testa o viceversa.

Ci vuole una mente che dirama,

la visione del mondo

uno sguardo al di là del mare lunare,

per guardare l’ampio spazio piatto del marinaio.

Dalla notte al giorno sono solo sul Paliotto,

dove l’anima ha un gancio,

oltre la luce piede che, sorregge la stazza.

Foto e testo

DI CLAUDIO CASTRIOTTA