Alcuni scatti della Traslazione del Corpo di San Pio da Pietrelcina dal Santuario di Santa Maria delle Grazie al Santuario di San Pio.

A partire dall’ultima domenica di novembre del 2017, per rendere più accessibile, soprattutto per le persone anziane, per i disabili, per gli ammalati, che magari fanno tanti chilometri di viaggio per venire a San Giovanni rotondo per pregare dinanzi a padre Pio è stata decisa la doppia collocazione del suo corpo. Dall’ultima domenica di novembre, la reliquia del corpo di Padre Pio è nella cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie nella quale anche in situazioni di intemperie e di maltempo coloro che hanno difficoltà a camminare, coloro che non riescono a fare grandi percorsi a piedi possono avvicinarsi all’ingresso della cripta.

Nel periodo estivo, a partire dall’ultima domenica di Quaresima, la reliquia del corpo di Padre Pio, viene riportata nella Chiesa Inferiore a lui intitolata, dove gli spazi e le vie di accesso sono più ampi e dove non è più necessario fare, come avveniva in passato, quando il corpo di padre Pio era anche nel periodo estivo collocato nella cripta di Santa Maria delle grazie, lunghe file, e attendere ore, per poter arrivare dinanzi al santo stigmatizzato.

Foto di Padre Pio TV