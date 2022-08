La religiosità come emotività storico-sociale della comunità sipontina.

Alcuni episodi della devozione popolare verso la Madonna di Siponto.

di Pasquale e Giovanni Ognissanti Abbiamo avuto modo di scrivere recentemente che la Festa Patronale per Maria SS. di Siponto, nella configurazione che oggi si manifesta, risale ai primi anni degli anni ’40 del sec. XIX; ma le manifestazioni devozionali e cultuali sono antichissime. Esse si manifestano in vario modo coinvolgendo sempre più esponenti della comunità sipontina che esprimono la loro “fede” in forme diverse. A questa devozione e a questa cultualità, pertanto, sono legate molteplici emotività popolari, non ultime le varie forme di ex voto. Esse si articolano nella consuetudine dello sparo a salve dei cannoni, posti sul torrione del fico, o nella fusione della cornice d’argento che incastona l’icona, o anche nelle “regalìe” od offerte effettuate dai massari di campo sipontini, consistenti prima nel dono di mucche e poi nelle carra (circa 20 quintali) di grano alla Deputazione per le festività.

E qui ci intratteniamo proprio su tre episodi (rispettivamente, del 1735, del 1745 e del 1781), che pur caratterizzano il sec. XVIII, tratti dalle “Memorie Storiche” di Matteo Spinelli e dal “Liber Conclusionum” e che pongono in risalto l’emotività religiosa del nostro popolo.

Alcuni degli argomenti che riportiamo hanno connotazioni molto delicate circa i rapporti tra Università (comunità sipontina) e l’arcivescovo Tommaso Maria Francone, il quale, secondo lo storico sipontino e l’amministrazione comunale dell’epoca, è tra quei arcivescovi che hanno molto da farsi perdonare dalla città; comunque, gli stessi episodi sono una testimonianza sia delle nostre tradizioni e sia del nostro modo di essere … nel passato.

Il primo episodio risale al 24 marzo 1735 e tratta del trasferimento dei cannoni, siti sui torrioni della mura di cinta, nel castello cittadino. Il trasferimento avviene, fatta eccezione per quelli posti sul torrione dello Spuntone (Torre del fico), e vediamo il perché.

Eletti (assessori): Michelangelo Celentano, Giovanni Antonio Cessa, Carlo Collicelli..

Decurioni (“consiglieri nobili”): Ettore Morelli, Tommaso de Angelis, Nicola Brencola, Alessandro Peruzzi, Antonio de Urruttia, Giovanni de Rossi.

Consiliarj (“consiglieri borghesi”): Stefano dell’Anno.

“Essendosi congregato il presente Conseglio dentro la Casa della Città ordinaria Cancellaria ad sonum campanae, et more solito, con l’intervento, e presenza del Regio Governatore, d. Domenico Barone Visconti, dalli controscritti signori, si propone, e fà intendere alle SS.VV., come retrovandosi in questa sudetta Città l’Ecc.mo signor Marchese di Pozzo Blanco tenente generale dell’Armi di S.M. /che Dio guardi/ per ordinare la riparazione, e fortificazione di questo Reale Castello, come alle SS.VV. è ben noto, il medemo si è degnato farci sapere, che facesse del servigio Reale la porzione delli cannoni di questa Città, che sono smontati per mancanza di danaro per farle cassa si ponessero nel detto Real Castello per maggior guarnizione del medemo. E perchè è proprio de Fedeli Vassalli di andar all’incontro à tutte le occasioni de servizio di S.M. /che Dio guardi/. Perciò propongono alle SS.VV. di doversi dare in questa congiuntura un picciolo segno dell’infinita amorosa fedeltà che sempre questa Città à professata alla prefata Maestà, con farglene un donativo di detti dieci Pezzi d’Artiglieria, reserbandosene solamente li quattro Pezzi, cioè per la custodia della Porta dello Spontone giachè le altre tre porte vengono difese da questo Real Castello, come pure sarebbero sufficienti così per fare le salve secondo il solito in occasione dell’ingressi della BB. Vergine Nostra Avocata di Siponto, come per dar l’avviso alla Gente di campagna in caso de sbarchi di Turchi quod obsit; con fare publica cautela dal signor Castellano. quando si consegnaranno detti Cannoni, affinchè resta a memoria de posteri un’atto di attenzione cotanto proprio, e dovuto verso la Maestà del Rè Nostro Signore che Iddio sempre felici.”