Alberi abbattuti a San Menaio (Vico del Gargano). La video denuncia del WWF di Foggia

Sul web in queste ore si sta alzando la polemica sull’abbattimento di diversi arbusti del ceppo delle tamerici sulla litoranea di Vico del Gargano, in località San Menaio. WWF Foggia ha fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere il progetto di rinnovamento del lungomare di San Menaio, dopo mesi, non hanno avuto ancora risposta dal Comune di Vico del Gargano, quindi al momento non è dato sapere cosa prevede il progetto.

WWF Foggia riporta che allo stato attuale il marciapiede è stato completamente rifatto (rispettando le stesse dimensioni precedenti) senza lo spazio aperto per piantare nuovi alberi per rimpiazzare quelli rimossi.

Ecco il video: