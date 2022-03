Albano cancella i concerti in Russia: “Ho cambiato idea su Putin”

Al Bano Carrisi noto in Russia quanto in Italia, cambia idea su Putin: “Io ho conosciuto Putin quattro volte, la sensazione mia è stata positiva, le cose che politicamente e mondialmente ha fatto Putin sono di notevole valore e lo ha dimostrato”. Non ha mai nascosto di provare stima e ammirazione nei confronti del leader del cremlino, Al Bano. L’opinione però è cambiata.

Per dire la sua il cantante ora rilascia le sue parole ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: «Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin dopo quello che ha fatto?» È inaccettabile quello che sta accadendo e l’ex di Romina Power ne è sicuro: ««A Putin direi `fermati finché sei in tempo´. Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente — continua il cantante di Cellino San Marco – Agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine. Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile».