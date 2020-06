Alan Palmieri presenta il nuovo “Battiti” a ilsipontino

“Battiti live 2020 avrà un pubblico contingentato nel rispetto di tutte le norme vigenti, sarà impostato come uno show televisivo che andrà in onda a luglio ed agosto su Italia 1, avrà un main stage ad Otranto ma ci saranno esibizioni degli artisti in suggestive location di tutta la Puglia ed il cast come sempre vedrà come protagonisti tutti i big del panorama nazionale ed internazionale con le loro hit, tra i quali, posso anticipare, Anna Tatangelo con il suo nuovo progetto. Al mio fianco riconfermata Elisabetta Gregoraci”.

Dopo l’ufficialità di questa mattina di Marco Montrone (patron del Gruppo Norba”, la prima intervista in assoluto di Alan Palmieri (Radio & TV Station Manager “RadioNorba” / Direttore Artistico e Conduttore “Battiti Live”) è stata live questo pomeriggio a ilsipontino.net nello speciale “Vertigo”.

“Non abbiamo mai pensato di gettare la spugna e non organizzare questa edizione di Battivi Live – ha spiegato Alan Palmieri intervista dal nostro direttore Matteo Palumbo -. Sicuramente ci sono stati momenti difficili e l’annuncio ufficiale è stato come lo spezzare di un incantesimo. Per una serie di ragioni Battiti non sarà più itinerante come sempre fatto; sarà più stanziale con il main stage ubicato a Otranto. Un’idea che nasce durante il lockdown ed era stato pensato considerando tutte le restrizioni possibili.Otranto è stata scelta per gestire al meglio le persone in entrata ed in uscita”.

Il proposito è quello di avere pubblico anche se in maniera contingenta e nel rispetto di tutte le normative vigenti. “Non ci saranno folle oceaniche come quelle di Manfredonia del 2013 e nel 2015 – ha aggiunto Palmieri -. Proprio qualche giorno fa riguardavo la foto fatta dal drone nel 2015 lì a Manfredonia: una cosa incredibile. Quella foto la uso per far capire cos’è Battiti per chi non lo conosce, a chi ci segue dall’estero a chi mi chiede informazioni sul mio lavoro. Indimenticabili la performance delle Serebro in testa alle hit con “Mama Lover”, il calore del pubblico, il castello, il faro, il lungomare”.

Ma cosa prevede il format dell’estate 2020?

“Poichè quest’anno non possiamo accogliervi in migliaia e migliaia di persone nelle piazza per la consueta festa a cui ci siamo abiutati in questi anni, sarà Battiti a venire da voi. Otranto fungerà da studio tv centrale, mentre gli artisti faranno performacne in giro per la Puglia in location particolari con pubblico contingentato. C’è sicuramente anche la Capitanata, non posso confermare ufficialmente (per motivi di sicurezza ed organizzativi) se sono previste performance a Manfredonia e sul Gargano. Quest’anno sarà sostanzialmente un evento televisivo per Italia 1 che darà lustro mediatico e promozionale, come sempre, alla Puglia, in un momento in cui il settore turistico ha bisogno di una grande mano per risolleversi”.

“Sarà una buona estate, nonostante tutto. Il cast di Battiti avrà tutto il meglio del panorama artistico attuale per essere come sempre nel cuore della musica. Posso anticipare che ci sarà Anna Tatangelo con il nuovo progetto artistico”.

E dopo aver raccontato aneddoti legati all’incontro professionale con Eros Ramazzotti e gli Oesis, due suoi miti artistici, Palmieri conclude con una riflessione sulla ritrovata verve e centralità della radio come media.

“La radio si continuerà ad ascoltarla con le orecchie nonostante si evolva dal punto di vista dell’immagine. La radio cresce da tutti i punti di vista: web, tv, territorio. La radio è un flusso che accompagna la vita delle persone e lo puoi trovare dappertutto. Sviluppato bene il network gestendola bene con altri approcci e linguaggi con la transmedialità è uno strumento utile e vincente , anche dal punto di vista artistico. A dimostrazione di ciò è la nascita “Radioplayer Italia, un vero e proprio collettore e connettore”.