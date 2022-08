Al via l’ultimo weekend dell’Estate di Ze Pèppe

Al via l’ultimo weekend dell’Estate di Ze Pèppe con una cinque giorni di eventi per concludere alla grande il 68mo Carnevale di Manfredonia.

Domani sera, in Piazza Maestri d’Ascia (ore 20.30, con la Lulù Eventi), c’è “Tu si que CarneVales”, dove i protagonisti saranno il talento e divertimento, cosparsi, ovviamente, di coriandoli. 18 concorrenti che non vedono l’ora di mettersi in gioco e di riuscire a conquistare il podio.

6 i giudici a valutare le loro performance ed un premio speciale che solo il pubblico potrà assegnare. In giuria I giudici sono

Salvatore Cani, Gianluca Campanile, Mary Fabrizio ,Manila Gorio, Michele Totaro detto U sculer e Danilo Audiello in arte Alexis Arts, quest’ultimo anche special Guest della serata.

Domenica, dalle 17, ultima tappa anche del fortunato format Ze Pèppe – Carnival Beach Party, la versione moderna della storica “Socja”, ovvero la festa da ballo a tema carnascialesco.

Un’occasione per far vivere, anche ai turisti, tutta l’essenza ed il sano divertimento del Carnevale di Manfredonia presso i Lidi di Siponto, abbigliati per l’occasione, presso i quali ci saranno anche incursioni dei gruppi mascherati tra musica e colori.

Domenica 7 agosto (a partire dalle ore 17) il “Carnival Beach Party” sarà ospitato da: Lido La Pineta, Gabbiano Beach, Lido Beverly Hills, Minami Club.

Ingresso libero e gratuito.