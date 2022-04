Al via le finali del torneo Lala

Oggi si svolgerà presso l’Eden di Manfredonia la prima delle tre finali del torneo amatoriale più importante del panorama sipontino. A contendersi la Coppa Italia saranno Remax e Real Siponto, un replay dei quarti di finale del campionato che ha visto la sorpresa Remax, vincitrice del torneo di Serie B e finalista del campionato, battere una delle squadre favorite al titolo, proprio il Real Siponto. Real Siponto che però si “vuole consolare” con la vittoria della Champions League, dove affronterà in un match che sa di tradizione l’altra contendente Bar della stazione, finale che si disputerà Venerdì.A conclusione di un inverno ricco di emozioni ci sarà la finale del campionato, lunedì. Remax e Bar della stazione si scontreranno in un match che di certo sarà entusiasmante e decreterà la vincitrice della Serie A. Chi sarà la squadra che strapperà dal petto della Logitex il tricolore? Vi aspettiamo numerosi al centro sportivo Eden per scoprirlo insieme.