Al via l’avventura di Manila Nazzaro a Temptation Island

Da anni è l’appuntamento più seguito dell’estate, uno dei pochi programmi d’intrattenimento non in replica della stagione estiva e quello che ‘rimbalza’ di più sui social e nelle chiacchierate di gossip sotto gli ombrelloni. Da stasera in prima serata su Canale 5, il viaggio tra i sentimenti di “Temptation Island” condotto per il settimo anno consecutivo da Filippo Bisciglia. Sei coppie – non sposate e senza figli in comune – partiranno tutte con bagagli di esperienze diverse, relazioni sentimentali distinte ma accomunate dal desiderio di capire qualcosa in più della propria storia d’amore e rispondere alla domanda: La vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?

Tra le coppie protagoniste e più attese vi è quella della foggiana Manila Nazzaro (Miss Italia 1999, showgirl e speaker radiofonica) e Lorenzo Amoruso.

La conduttrice e l’ex calciatore sono fidanzati da tre anni. “Io non credevo più nell’amore”, dice nel video Manila Nazzaro. “Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere quella pazienza e quella determinazione per farmi ricredere che è comunque possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe ‘illuminarci’. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine”.



Una volta sbarcati in Sardegna e accolti all’Is Morus Relais, le sei coppie trascorreranno 21 giorni lontano dal proprio partner e in compagnia rispettivamente di 11 donne single e 12 uomini single. Novità di quest’anno, il cast che vede la presenza di due coppie già note al pubblico (Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso) e quattro coppie “della porta accanto” (Valeria e Ciavy, Sofia e Alessandro, Anna e Andrea, Annamaria e Antonio).