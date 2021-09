Al via la manifestazione Peschici Pop Up

PESCHICI POP UP, il nome del progetto vincitore del contributo regionale per le proloco, sarà un contenitore di attività pensate per raccontare il paesaggio in diverse modalità. Storia, poesia, teatro e buon cibo con prodotti di eccellenza che rappresentano il Gargano, meno turistico, ma non meno ricco di contenuti da raccontare. Nasce così l’idea di proporre la sera dell’11 settembre, al termine del reading di Franco Arminio, una degustazione in formato shopper, con una selezione di prodotti di aziende del territorio: la pasta prodotta a Monte Sant’Angelo dal pastificio Casa Prencipe, l’olio Evo biologico di Biorussi in agro di Carpino, le confetture di Agrumi del Gargano IGP di Agricola Ricucci, i prodotti da forno di Fulgaro Panificatori di San Marco in Lamis e la Birra del Gargano, da poco insignita della medaglia di bronzo come “Prodotto dell’anno” dall’Associazione Birrai.

La sera del 12 sarà il turno dello spettacolo del Reverendo Podolico Luciano Castelluccia, L’Acquasala Salverà il mondo, in questa occasione sarà possibile degustare direttamente i prodotti preparati nel corso dello spettacolo, pane all’acquasala e caciocavallo Podolico, accompagnato da un calice di buon vino, anche questo autoctono, delle cantine Antonio Pisante di San Severo.

Ricordiamo che gli eventi di PESCHICIPOPUP sono gratuiti ma riservati ad un numero limitato di partecipanti, pertanto si richiede la prenotazione obbligatoria al 3488435493

Iniziativa organizzata da Pro Loco Peschici

Spesa finanziata con l’avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco della Regione Puglia.