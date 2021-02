Al via la campagna tesseramento di AgiAmo

ALORIZZIAMOLA, INSIEME.

Al via la campagna di tesseramento di AgiAMO Manfredonia



D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. (Le città invisibili, Italo Calvino)

Quante volte ciascuno di noi si è chiesto come potesse agire per migliorare la società, la comunità in cui vive.

AgiAMO Manfredonia è uno spazio di aggregazione, di condivisione e di discussione sociale e politica. Un luogo aperto, plurale, inclusivo che accoglie il contributo attivo di ciascun cittadino.

Costruendo dal basso le soluzioni ai piccoli e grandi problemi legati all’amministrazione di una comunità che da troppo tempo ormai attende un processo di valorizzazione.

Perché una città non si identifica nelle sue strade, nei suoi edifici, nei suoi luoghi finché questi non diventano spazi che tutti possono vivere appieno e proteggere come propri.



Manfredonia ha bisogno di rigenerarsi, di rinascere soprattutto dal punto di vista sociale, economico e culturale. La città versa in una situazione drammatica: debito stellare e servizi al minimo, poca condivisione di percorsi e strategie di ricostruzione del suo capitale materiale e immateriale.



Questo deve dare la spinta a ciascuno di noi per agire nel territorio che viviamo, abitiamo e che possiede un potenziale enorme, spesso soffocato da logiche che non hanno guardato agli interessi generali della comunità.



Abbiamo aperto la nostra campagna di Tesseramento, che rappresenta uno dei punti di partenza per una piena condivisione del nostro progetto.

Vi aspettiamo

#RinasceraieSaraiBellissima

