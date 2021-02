Al via “iWork: a servizio della comunità”. A Foggia i ragazzi con autismo e disturbi psico-sensoriali consegnano spesa e libri a domicilio

Attivate le convenzioni con i negozi “Mercati di Città – La Prima” e con la Biblioteca “La Magna Capitana”.

L’iniziativa rientra nel progetto iDO, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, che migliora l’autonomia e favorisce l’inserimento dei ragazzi autistici nella società.

Da oggi a Foggia c’è chi può darti una mano gratuitamente: sono i ragazzi con autismo e disturbi psico-sensoriali pronti a consegnare la spesa e i libri a domicilio.

È partito “iWork: a servizio della comunità”, il progetto messo in campo grazie alle convenzioni stipulate con la Biblioteca “La Magna Capitana” e i negozi “Mercati di Città – La Prima”. L’iniziativa rientra nel progetto iDO – Io Faccio Futuro, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, che ha la finalità di formare bambini e ragazzi con problematiche psico-sensoriali per donare loro competenze, migliorandone l’autonomia, favorendo l’inserimento nella società e creando le premesse per entrare nel mondo del lavoro.

I ragazzi, supportati da educatori e volontari, saranno pronti ad aiutare chi ne avrà bisogno presso i punti vendita “Mercati di Città – La Prima”, dove imbusteranno la spesa alle casse e potranno consegnarla a domicilio. Grazie alla convenzione con la Biblioteca “La Magna Capitana”, invece, gestiranno il prestito di 12 libri e li consegneranno a chi ne farà richiesta. Quest’ultimo servizio sarà interamente a cura dei ragazzi che, sulla scia dell’esperienza fatta a Natale con le mascherine, anche questa volta si divertiranno ad occuparsi del centralino per le prenotazioni dei libri rispondendo al numero dedicato (366.2408947) nelle fasce orarie prestabilite (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.30).

«Siamo davvero entusiasti di essere riusciti ad organizzare tutto», affermano dal direttivo di iFun – l’associazione di promozione sociale di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali che porta avanti il progetto iDO – e aggiungono: «Avevamo annunciato l’iniziativa il 31 luglio scorso, in occasione di una festa svoltasi presso Masseria “A. De Vargas” a Foggia, a cui presero parte anche Anna Marino di Fondazione con il Sud in diretta facebook e in presenza la direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi e la responsabile Biblioteca dei Ragazzi “La Magna Capitana” di Foggia Milena Tancredi. Poi la seconda ondata della pandemia ha ritardato l’avvio di “iWork”, ma ora siamo pronti a partire!».

Una partenza sostenuta e incoraggiata dalla direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi che dichiara: «Siamo aperti a questo tipo di collaborazioni che ci permettono da un lato di ampliare i nostri servizi, dall’altro di offrire ai ragazzi un’opportunità di crescita e di integrazione nella comunità».

Esperienze come “iWork”, infatti, contribuiscono a creare la consapevolezza della presenza e delle potenzialità di questi ragazzi. Ne è convinto anche Luigi Giannatempo, amministratore di “Mercati di Città – La Prima”, che dice: «Abbiamo sposato da subito il progetto che può servire a rendere più autonomi i ragazzi, formandoli e orientandoli all’inserimento in società».