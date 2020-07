Al via il tesseramento Pro Loco San Giovanni Rotondo

Partirà il prossimo 6 luglio la campagna di tesseramento della ProLoco di San Giovanni Rotondo. Dopo la pausa forzata delle attività dovute all’emergenza Coronavirus, l’associazione riapre le porte per permettere a chi ha a cuore lo sviluppo e la promozione di San Giovanni Rotondo, città che ha nel turismo e nell’accoglienza il proprio motore economico, di partecipare attivamente alle tante iniziative che saranno messe in campo nei prossimi mesi.

“I mesi di stop determinati dall’emergenza sanitaria ci hanno dato la possibilità di programmare le attività che andremo a proporre nelle prossime settimane”, spiega il presidente Michele Gemma. “L’iniziativa messa in campo in piena emergenza, seminari e formazione gratuita per tutti gli operatori del settore, ha sortito l’effetto di riaccendere i riflettori sul turismo, settore fortemente segnato, in negativo, dalla pandemia e che sta provando a rialzarsi tra diverse difficoltà. Nostra intenzione – continua il presidente – è quella di creare un circuito virtuoso che riesca a riposizionare l’intera città in una scala internazionale puntando su quella che è la storia, le tradizione e la cultura dei suoi abitanti. In questa ottica abbiamo deciso di spalancare le porte dell’associazione a tutte quelle persone che vogliono dare il proprio importante contributo. Il tesseramento – è la chiosa del presidente – consentirà di procedere anche ad una riorganizzazione delle cariche sociali”.

La quota di tesseramento è fissata in 15 euro ed è valida un anno. Sarà possibile aderire alla ProLoco presentando la richiesta attraverso il sito www.prolocosgr.com, a partire dal 6 luglio, o rivolgendosi direttamente al Presidente.