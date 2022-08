Al via il programma della Festa Patronale con il “Trofeo Little Sharks”

La Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto questa mattina è iniziata con la splendida manifestazione di nuoto “Trofeo Little Sharks”, alla quale hanno preso parte tantissimi piccoli sportivi ai quali il vicesindaco Giuseppe Basta ha portato i complimenti di tutta l’Amministrazione che ha patrocinato l’iniziativa organizzata da UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale in collaborazione della Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia (hanno collaborato nell’organizzazione Paser, Croce Rossa, l’Ass. Arcobaleno)