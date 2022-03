Al via il concorso per 80 assunzioni alla Regione Puglia

L’assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, comunica che “sono In rampa di lancio due nuovi bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 80 unità nella categoria B3.

Si tratta di 60 Collaboratori tecnico-amministrativo e 20 Autisti specializzati. L’Assessorato al Personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di record e le candidature potranno essere presentate sul portale STEP ONE 2019 a partire dal prossimo 30 marzo”.

Per le 60 unità di Collaboratore tecnico-amministrativo cat. B3, è necessario essere in possesso di diploma di Scuola media e delle seguenti certificazioni informatiche: ECDL, EI PASS o altre riconosciute a livello europeo. Occorre inoltre lo SPID e un indirizzo PEC.

Per i 20 Autisti specializzati cat. B3, necessari il diploma di Scuola media; PATENTE CAT. C; SPI E PEC.

“Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi magari dando loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”, afferma Stea, che assicura “tempi brevissimi per l’espletamento dei concorsi, offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi”.