Al via i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo: il programma

Da lunedì 19 partono i festeggiamenti sacri in onore di San Michele Arcangelo. Il programma è a cura del Santuario di San Michele Arcangelo.

Ci sono tanti momenti imperdibili: l’offerta della cera al Santo Patrono in programma mercoledì 28 settembre; il rito della Spada e la processione di San Michele in programma giovedì 29 settembre e la Santa Messa di conclusione dei festeggiamenti – celebrata da Mons. Fabio Ciollaro (Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano) – in programma venerdì 30 settembre.

Il programma, inoltre, verrà arricchito da una mostra, la proiezione di un docufilm e due presentazioni di libri.