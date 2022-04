Al Teatro Fortezza Est di Roma debutta “STRANGEWORLD” regia e di Barbara Folchitto con Giaga Lorusso e Angela Sajeva 29-30 aprile

Il 29 e 30 aprile andrà in scena al Teatro Fortezza Est di Roma lo spettacolo scritto da Barbara Folchitto “STRANGEWORLD” che ne cura anche la regia. A dare vita alle due protagoniste di questa storia sono le bravissme attrici Giada Lorusso e Angela Sajeva.

Note di regia

In Strange World le due protagoniste sono donne normali ma non ordinarie e usano “l’ironia” per andare avanti con la fiducia che ci sia sempre una possibilità, una via d’uscita. Infatti, così come ci suggerisce il titolo, strano e straniero ovvero non comune, non abituale, sono anche il modo di reagire e di non soccombere delle due protagoniste. Marija e Annamaria due donne delle pulizie, una macedone e l’altra italiana, di Conversano in provincia di Bari.

Come tante, hanno il lavoro che riempie loro la vita e i sogni che riempiono loro la testa. Sono due persone semplici che passano attraverso la vita come possono, con la loro storia, i loro ragionamenti, cercando il più possibile di guardare al presente.

Il passato e il futuro sono troppo incerti per due persone come loro e li lasciano dove stanno; ogni tanto provano a farsi delle domande ma tutto è davvero più grande di loro.

Parlare, sognare insieme, condividere la fatica di tutti i giorni sono la base di un’amicizia solidale, che sostiene, che combatte contro la tristezza e la paura dell’incertezza continua. Ma chiedere e sapere che l’altra ci risponderà è ciò che le sostiene più di ogni altra cosa.

29 e 30 aprile

Fortezza Est

Via F. Laparelli 62

Info e prenotazioni fortezzaest@gmail.com 3298027943