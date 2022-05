Al Teatro Arcobaleno di Roma Il Guardiano di Harold Pinter regia di Alessandro Carvaruso dal 6 maggio

Dal 6 al 15 maggio al Teatro Arcobaleno va in scena “Il guardiano” di Harold Pinter, con adattamento e regia di ALESSANDRO CARVARUSO con ROBERTO D’ALESSANDRO, VALENTINA MARTINO GHIGLIA, ALESSANDRA DE PASCALIS, e le musiche GIOVANNI ZAPPALORTO.

Un uomo. Due donne. Una stanza, caotica e asfittica, che fa al contempo da cornice e da motore a un gioco a tre esasperato e malato. Una stanza-rifugio, costantemente in attesa di un ordine che forse non arriverà mai: quello stesso ordine a cui sembrano anelare i tre protagonisti.

Tre esistenze alla deriva. Un incontro – scontro alla disperata ricerca di un proprio posto nel mondo: e del

mondo, allora, quel rifugio oppressivo e claustrofobico diventa la metafora, terreno di sfida e di conquista, attraverso dinamiche perverse in cui i tre personaggi si scambiano incessantemente i ruoli di vittima, persecutore e salvatore (per scomodare Karpman e il suo triangolo drammatico).

Pinter ci trascina in un viaggio surreale, intenso, senza respiro e, attraverso l’apparente interdipendenza dei tre protagonisti, sembra offrirci l’illusione di una possibile condivisione del dolore, di un umano supporto da cui possa nascere una vita nuova. Ma è solo utopia. La solitudine si insinua via via assoluta, totale, senza speranza, e i cumuli di chiacchiere di cui si sommergono i tre personaggi non fanno altro che svelare ancora più crudamente il loro totale e definitivo straniamento.



NOTE DI REGIA

La vicenda, nell’originale di Pinter, è una partita a tre uomini. In questa versione l’esperimento, la sfida con lo stesso autore è di assegnare il personaggio di Mick e quello di Aston (i due fratelli) a due donne. Stesso carattere, stessa estrazione sociale. Affondando le mani nella rete densa dei viaggi pinteriani si scopre come, tranne in alcuni sporadici casi, l’autore scrive in quest’opera personaggi che possono essere interpretati indifferentemente dal genere dell’attore. Ma questo è veramente possibile? Veramente il genio di Pinter ha prodotto un’opera in cui i generi, le età, le estrazioni sociali sono solo un pretesto, un veicolo per intrecciare delle assurde relazioni? Sì, ed è questo che voglio dimostrare. Nessuno saprà mai se Harold Pinter sarebbe d’accordo con chi vuole sperimentare questa via surreale, tutti però sappiamo che vale la pena tentare, vale la pena scrutare, e forse perdersi, nel genio che lo ha scritto.

Alessandro Carvaruso



venerdì e sabato ore 21.00

domenica ore 17.30

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico) Via F. Redi 1/a – 00161 Roma (Via Nomentana, angolo Viale Regina

Margherita)

Tel. 06.4402719 / 06.44248154

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it

Orari dal martedì al sabato ore 21.00 domenica ore 17.30