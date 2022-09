“Al servizio dei cittadini e della comunità”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, candidata al listino proporzionale Puglia 01 della Camera dei Deputati.

“Ho sempre creduto che la crescita e lo sviluppo del nostro territorio non possa prescindere da infrastrutture all’altezza delle esigenze e delle aspettative. Per questo durante il mio mandato mi sono spesa attivamente per il completamento della Superstrada del Gargano SS 693 e dell’anello viario che collega Vicoa Vieste, atteso da quaranta anni. Per il superamento dello stallo tra le Regioni Puglia e Molise e per l’apertura del cantiere per il doppio binario lungo la dorsale ferroviaria adriatica, per l’accelerazione dei lavori per l’alta capacità e velocità Bari-Napoli. Da componente della Commissione Bilancio della Camera e attraverso una continua interlocuzione con i sindaci, ho favorito l’adozione di misure mirate a sostenere i bilanci in particolare dei piccoli comuni. Ho pienamente condiviso il percorso che ha portato all’adozione di provvedimenti di portata epocale di aiuto concreto alle persone e famiglie più fragili e bisognose, quando Luigi Di Maio era il capo politico e riferimento del Movimento 5 Stelle nell’esecutivo. La visione politica di largo respiro che un parlamentare deve necessariamente avere non mi ha impedito però di trascurare il mio paese e la mia comunità, di lavorare per la realizzazione di uno svincolo in un’arteria particolarmente trafficata, per celebrare degnamente un Padre Costituente come Domenico Fiorittoattraverso l’emissione di un francobollo, per dotare Torre Mileto di un’adeguata rete fognaria ed idrica.

Le drammatiche esperienze della pandemia prima, dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia poi, hanno avuto un impatto devastante sull’economia e su ogni aspetto della vita delle persone, delle famiglie, delle imprese, e il mio impegno per l’adozione di misure mirate a contenere le emergenze in ogni comparto e per stare concretamente accanto alle famiglie non è mai venuto meno.

La mia esperienza, la mia passione, il mio entusiasmo, il mio modo di vivere la politica sono e saranno sempre al servizio della comunità. Per questo ho scelto Impegno Civico, per questo sono ricandidata, per questo sono pronta a continuare, per portare ancora in Parlamento la voce e l’anima dei cittadini, in particolare quelli che non hanno possibilità di essere ascoltati e considerati”.