Al Policlinico di Bari sei trapianti di rene in sette giorni, una donna dona un rene al proprio fratello

Presso il Policlinico di Bari c’è stata una vera e propria maratona durata sette giorni nelle sale operatorie per consentire a sei pazienti di poter ricevere un nuovo rene e migliorare le proprie condizioni di vita.

Due dei trapianti eseguiti sono stati effettuati da vivente, con la donazione dell’organo arrivata da familiari di pazienti.

L’ultima donazione ha riguardato due fratelli: un 53enne, in dialisi da ormai 4 anni, ha ricevuto il rene da sua sorella, una 52enne. Un trapianto particolare, dal momento che i due fratelli avevano un gruppo sanguigno differente, circostanza che in passato, non avrebbe consentito di poter eseguire il trapianto.

Prima di sottoporsi all’intervento, il paziente ha dovuto seguire una preparazione farmacologica per evitare il rigetto dell’organo. L’equipe del professor Pasquale Ditonno, nei giorni precedenti, aveva eseguito un trapianto di un organo donato da una donna a sua sorella.