Al G20 a Bari Ugo Patroni Griffi spiega “Come si mangia il panzerotto senza sporcarsi” alle delegate saudite

Simpatico siparietto di Ugo Patroni Griffi nel percorso enogastronomico organizzato in occasione del G20. Nel quale hanno partecipato componenti delle delegazioni australiane, francesi, saudite, che hanno potuto degustare le specialità pugliesi. Il presidente dell’Autorità portuale Ugo Patroni Griffi impartiva simpatiche lezioni alle delegate saudite su come mangiare il panzerotto in piedi senza sporcarsi.

Ecco il video: https://video.repubblica.it/edizione/bari/g20-delegazioni-a-bari-vecchia-panzerotti-pane-e-vino-in-tuttte-le-lingue-del-mondo/390483/391201?ref=RHTP-BH-I306071389-P1-S2-T1