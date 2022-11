Al Dante Alighieri di Cerignola si parla di sport e prevenzione nel primo appuntamento che apre la scuola al territorio

(Comunicato Stampa) – Si terrà giovedì 10 novembre alle ore 17,00, presso la sala conferenze “Stefano Pesce” dell’Istituto Tecnico Commerciale ed Economico “Dante Alighieri, di Cerignola, il primo di una serie di eventi, che hanno come scopo primario raccordare il mondo della Scuola con il Territorio.

Il primo appuntamento sarà occasione per parlare di “ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIO RESPIRATORIO”

quale via di prevenzione primaria per le patologie a carico del suddetto apparato.

L’attenzione dell’Istituto è rivolta non solo agli aspetti informativi, quanto a quelli formativi degli studenti, al fine di fissare abitudini attinenti la responsabilità civica del diritto-dovere a preservare lo stato di buona salute.

L’incontro sarà occasione per condividere l’interdipendenza tra sport e prevenzione, analizzata da un duplice approccio: l’influenza dell’attività motoria sull’efficienza dell’apparato cardio-respiratorio, e l’importanza degli esami diagnostici.

Gli interventi vedranno il contributo del Dirigente Salvatore Mininno, dell’Assessore alla Cultura e allo Sport Rossella Bruno, della Dirigente Maria Luisa Russo, dell’Istituto comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio”, della Presidente del Club Unesco Cerignola Rosaria Di Gregorio, e del dott. Francesco Di Biase, cardiologo presso l’UTIC dell’ospedale Tatarella di Cerignola. In rappresentanza del dipartimento di Scienze motorie e Sportive, la prof.ssa Maddalena Tressante.

L’incontro si arricchirà di un momento commemorativo dedicato al compianto prof. Domenico Tomasicchio, come una delle figure più rappresentative del mondo dello sport locale, che più di tutte ha saputo coniugare la pratica sportiva e diffusione della cultura dello sport. Per l’occasione parteciperà la sig.ra Antonella Tomasicchio e alcuni suoi ex atleti. Ancora una volta il contributo servirà a sottolineare l’importanza del legame tra Scuola e Territorio.