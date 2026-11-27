Al Bano sotto attacco: "Diventato un imb*cille", il duro sfogo

Al Bano Carrisi è intervenuto in una puntata recente di E' sempre cartabianca dove si è reso protagonista di un duro sfogo.

Lo scorso 25 novembre è andata in onda una nuova puntata di E' sempre cartabianca sui teleschermi di Rete 4. Durante l'appuntamento del talkshow condotto da Bianca Berlinguer è intervenuto Al Bano Carrisi in collegamento telefonico. In questa circostanza, il cantante di Cellino San Marco si è reso protagonista di un duro sfogo. L'uomo ha spiegato di essere bersaglio di importanti attacchi degli haters da quando a settembre è andato in Israele a fare un concerto. Al Bano Carrisi ha ammesso: "Ho cantato in Israele, sono tornato in Italia e sono diventato un imb*cille, un defic*ente. Secondo voi, tutti vogliono il male di Gaza in Israele?"

Al Bano Carrisi difende la sua scelta di cantare in Israele

Nel corso di E' sempre cartabianca, Al Bano Carrisi ha difeso la sua scelta di cantare in Israele. Il cantante pugliese ha ammesso: "La musica è strumento di pace da sempre. Io difendo questa qualità della musica, tutti dobbiamo seminare la voglia che nel mondo nasca la pace e non la guerra, che andrebbe cancellata dal vocabolario". L'intervento del compagno di Loredana Lecciso ha suscitato diversi pareri in rete. C'è chi l'ha difeso mentre altri l'hanno pesantemente attaccato come questi utenti: "Diciamo che questo essere ha la moralità sotto le scarpe. E il mio non è odio social, ma una semplice constatazione e glielo direi volentieri faccia a faccia" ed ancora "Per soldi canterebbe anche all'inferno".