“Al Bano furioso”. Caos a Cellino San Marco, Loredana senza parole: cos’è successo

Al Bano è tornato al centro di un gossip approfondito dal settimanale Di Più TV. Stando a quanto raccolto dalla rivista edita da Cairo Editore, pare che nella diffida inviata a Domenica In durante l’intervista di Loredana con la figlia Jasmine, Romina Power abbia chiesto esplicitamente che “non venisse nominata, né venisse nominata la sua storia con Albano e che non si parlasse neanche della tournée che quest’autunno affronterà in giro per il mondo con il suo ex marito”.

Sul settimanale si legge: “Albano è furioso. Romina del resto non è nuova a queste prese di posizione nei confronti suoi e della sua compagna. Ma questa volta lo ha fatto davanti a milioni di persone e ha arrecato danno anche a se stessa e all’immagine romantica che il pubblico ha sempre avuto di lei. Romina sarebbe gelosa di Loredana e non sopporterebbe l’idea di aver perso il ruolo di primadonna a Cellino”. Loredana Lecciso non si è sbilanciata sulla questione e a Di Più TV si è limitata a dire: “Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In. C’è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato il limite”.