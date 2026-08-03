Al Bano Carrisi inedito: “E’ come un viaggio psicologico”, l’ammissione

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Al Bano Carrisi continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’uomo ha rilasciato un’intervista ad Il Resto del Carlino in occasione dell’apertura de La terrazza della Dolce Vita, un format condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Gran Hotel di Rimini. In questa circostanza, l’artista pugliese ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla sua amicizia con la coppia e sulla sua vita. Al Bano Carrisi ha ammesso di essere legato da un’amicizia di lunga data a Simona Ventura: “Non vedo l’ora. Con Simona ho un bellissimo rapporto, ricordo l’avventura insieme all’Isola dei Famosi, nel 2005… Anche Giovanni è un caro amico. Per me è un po’ come giocare in casa.” L’uomo ha quindi fatto un’ammissione: “canterò e mi racconterò in un’intervista. Anche se, a dire il vero, per me ogni intervista è come una seduta di terapia: con tutte quelle domande a cui rispondere, diventa un vero viaggio psicologico”.

Al Bano Carrisi ed il suo legame con Rimini

Sempre ad Il Resto del Carlino, Al Bano Carrisi ha spiegato di avere un certo legame con Rimini, che ha rappresentato la svolta fondamentale della sua carriera iniziata molti anni fa. L’ex marito di Romina Power ha dichiarato: “Alla Locanda del lupo, nel 1966, cantavo per 10mila lire a serata. Avrei firmato anche per l’anno successivo, ma scoppiò il grande successo di Nel sole. A Rivazzurra, poi, un mio concittadino di Cellino gestiva una pensione, quindi ogni sera cantavo lì. Quando arrivavo era un ritorno alle origini: si parlava e si mangiava salentino. Rimini, ma anche la vicina San Marino, volevano dire gioia. E l’organizzazione della Riviera era ed è tuttora unica”. Una carriera che ancora oggi vede il Leone di Cellino San Marco grande protagonista sia in Italia che in Europa con le sue canzoni.