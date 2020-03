Aiuti dal Governo, 213.762,55 euro a San Giovanni Rotondo

Nella conferenza stampa del 28 marzo, il Presidente del Consiglio ha annunciato uno stanziamento di una somma pari a 400 milioni di euro per i comuni destinata ad aiutare tutti i cittadini in difficoltà durante l’emergenza COVID-19. L’ordinanza firmata dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, prevede che questa somma sia utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari o per comprare e distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità.

A San Giovanni Rotondo sono stati assegnati 213.762,55 euro.

I Servizi Sociali del comune, dopo aver individuato irequisiti utili per l’accesso e averli comunicati alla cittadinanza, stileranno un elenco dei benificiari e della corrispettiva somma spettante, partendo da chi non percepisce altri contributi pubblici.