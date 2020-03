Aiuti alimentari per l’emergenza Coronavirus

La gravissima emergenza epidemiologica in atto ha ancor più reso difficile, ed in alcuni casi drammatica, la situazione di tanta parte della nostra cittadinanza.

Accanto ai problemi di natura sanitaria, sono sorti, e si sono acuiti, altrettanto gravi problemi di natura economica, forieri di rischi per la tenuta dell’intero sistema sociale.

Purtroppo, i casi di forte difficoltà a far fronte ai bisogni primari si sono esponenzialmente moltiplicati a causa della pandemia in corso; curarsi, mangiare, far fronte alle spese per servizi essenziali è diventato arduo, se non impossibile, per tanti cittadini e nostri concittadini.

E’ necessario porre in essere azioni straordinarie, proprio per questo il Presidente del Consiglio nella Conferenza straordinaria di ieri ha comunicato che saranno immediatamente stanziati 400 milioni di euro in favore dei comuni per aiuti alimentari da assegnare ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Covid-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Tali buoni sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che ciascun comune provvederà a pubblicizzare sul sito istituzionale.

Questo Comune metterà in atto il pronto intervento, avvalendosi dei Servizi Sociali, della Caritas e delle locali associazioni del Terzo Settore, che già, in maniera eccellente, operano in tale campo, al fine di effettuare immediatamente le concrete azioni di ausilio verso le fasce più bisognose della popolazione, secondo le indicazioni del Governo.

Inoltre, la Commissione Straordinaria, al fine di integrare gli interventi governativi, ha deciso di avviare una autonoma e contestuale iniziativa di raccolta di generi alimentari, al fine di accrescere la portata stessa degli aiuti alla popolazione e chiede, pertanto, a ogni imprenditore locale e ad ogni persona di buona volontà di raccogliere l’invito a donare quanto possibile per aiutare singoli e famiglie del nostro territorio, in difficoltà.

Invitiamo tutti, pertanto, a contattare i Servizi Sociali Tel. 0884.519644 – 0884.519688, e manifestare le forme e i modi attraverso i quali fornire aiuto a chi ne ha bisogno.

Manfredonia, 29 marzo 2020

La Commissione Straordinaria

Piscitelli, Crea, Soloperto