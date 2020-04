Aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus. Riapertura termini per la richiesta di buoni spesa

Si comunica che con deliberazione in data odierna, è stato differito al 17 aprile 2020,ore 13,00 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione dei buoni spesa in oggetto, di cui alla deliberazione Commissione Straordinaria 44 del 31 marzo scorso.

Possono presentare istanza i soggetti che non hanno già inviato la domanda entro la precedente scadenza del 6 aprile.

Le nuove istanze, utilizzando i precedenti modelli, disponibili sul sito, vanno trasmesse entro le ore 13,00 del 17 aprile 2020, con le medesime seguenti modalità, alternative:

– consegna diretta presso la sede dei Servizi Sociali, Via San Lorenzo, 47

– invio mail all’indirizzo: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it .

Si raccomanda, pena l’accantonamento delle istanze e diverso, ritardato esame, con possibilità di integrale rigetto, di non presentare più istanze da parte di medesimi richiedenti e medesimi nuclei familiari.

In ragione della riapertura dei termini per la presentazione delle domande, il termine di validità di tutti i buoni, riportanti la data del 15.05.2020, è da intendersi differito al 31 maggio 2020.

Manfredonia, 9 aprile 2020

I Servizi Sociali

Allegati

√ Modulo domanda buoni spesa