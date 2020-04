Aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus. Concluso l’esame delle domande per concessione buoni spesa: accolte 759

Si comunica che in data odierna si è concluso l’esame delle domande per la concessione del buono spesa per aiuti alimentari di cui alla deliberazione Commissione Straordinaria n. 44 del 31 marzo 2020.

Al termine della istruttoria, dal giorno 7 Aprile è iniziata la distribuzione dei buoni spesa, che ha interessato dapprima circa 350 famiglie e, di seguito, altre 250.

Oggi si completa integralmente la procedura ed entro la serata, al massimo domani mattina, saranno consegnati i restanti buoni ai beneficiari.

Restano sospese soltanto alcune pratiche relative a soggetti i quali, benché richiedenti, non hanno dato riscontro alle richieste istruttorie dell’ufficio, o non hanno fornito risposta telefonica.

Di seguito i numeri.

– Domande pervenute alla scadenza del 6 aprile 2020: n. 1.088

– Domande esaminate: n. 1.088

– Domande accolte: n. 759

– Domande respinte per duplicazione istanza, inammissibilità, ritiro istanza: n. 286

– Domande sospese per attesa riscontro da parte dei richiedenti: n. 43

– Valore buoni spesa erogati: € 193.600,00

Si ricorda, inoltre, che con deliberazione della Commissione Straordinaria del 9 aprile 2020 è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande per coloro che non l’avevano già presentata entro il 6 aprile. Il nuovo termine è stato fissato al 17 aprile 2020, ore 13,00.

La Commissione Straordinaria ha altresì previsto la erogazione di ulteriori € 100,00, comunque in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, in favore di ciascun beneficiario ad integrazione del contributo concesso. Tale somma sarà corrisposta a tutti i beneficiari dal 20 aprile termine per la presentazione delle nuove domande.

Inoltre, sono stati forniti circa 1.200 pacchi alimentari ai migranti presenti presso la “Pista” di Borgo Mezzanone.

Un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti e lavoratori socialmente utili dei Servizi Sociali, alla Polizia locale, Protezione Civile Comunale, Caritas Diocesana di Manfredonia, Paser, Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabinieri, Misericordia di Borgo Mezzanone e a tutti coloro che hanno permesso di attuare la presente iniziativa e che, con rinnovato entusiasmo, continueranno l’opera.

La Commissione Straordinaria

Piscitelli, Crea, Soloperto