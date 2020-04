Aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus. Avviso per gli esercizi commerciali

Con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono state assegnate ai Comuni italiani apposite risorse finanziarie per attribuire buoni spesa in favore di nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Covid-19.

Tali buoni sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che ciascun comune provvederà a pubblicizzare sul sito istituzionale.

Il Comune di Manfredonia, con deliberazione n. 44 del 31 marzo 2020 ha approvato le misure attuative per interventi urgenti di aiuto alimentare, tra cui buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Per le ragioni innanzi indicate, si invitano gli esercizi commerciali interessati a far pervenire, entro il 6 aprile 2020 la propria adesione alla iniziativa per l’inserimento nell’elenco di cui innanzi.

La manifestazione di interesse, dovrà contenere la dichiarazione di impegnarsi ad erogare solo generi alimentari e beni di prima necessità e la dichiarazione di accettare le modalità di gestione del servizio e di pagamento che saranno disposti dal Comune di Manfredonia. La presentazione della adesione comporta di per sé la accettazione di quanto innanzi indicato.

La manifestazione di interesse va inviata all’indirizzo pec: servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it

Per adesioni successive si provvederà all’ aggiornamento dell’elenco.

Per informazioni: tel. 0884 519689

Allegati

√ Istanza manifestazione d’interesse – Formato file .doc

√ Istanza manifestazione d’interesse – Formato file .pdf scrivibile

La Commissione Straordinaria

Piscitelli- Crea – Soloperto