“Aiutatemi a trovare il mio cellulare, ho i numeri dei medici che mi tengono in cura” offro ricompensa, l’appello di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice: “Ho smarrito il mio cellulare un Samsung S20 ultra 5G, qualche giorno fa nei pressi del mercatino di Santa Restituta a Manfredonia. Offro ricompensa a chi me lo restituisce in quanto dentro ho foto del matrimonio di mio figlio e numero di telefono dei medici che mi tengono in cura per un cancro. Grazie a chiunque faccia girare questo post, affinché io posso ritrovarlo“

Scrivete in privato alla pagina de ilsipontino che vi girerà il contatto della proprietaria del telefono smarrito: