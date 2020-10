“Aiutateci a tenere pulita la città”

Aiutaci a tenere pulita la città, l’appello del responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia Alessandro Manzella, rivolta a tutti i cittadini perché facciano anch’essi la loro parte per conservare il Decoro dei marciapiedi, delle STRADE , delle PIAZZE e dei GIARDINI di MANFREDONIA , quotidianamente puliti dal personale addetto, ma che dopo poco tempo si ripresentano lordi a causa di comportamenti di pura inciviltà.

Mozziconi gettati per terra, in particolare tra l’acciotolato del centro storico, dove la pulizia è difficile e costosa; escrementi dei cani lasciati ovunque, sui marciapiedi e nei giardini; cartacce e sporcizia varia lasciata cadere in sfregio alla città, incuria nella suddivisione della raccolta differenziata, bottiglie di birra e lattine vuote lasciate in giro a fare bella mostra di sé; rifiuti ingombranti e pericolosi, spesso abbandonati nei pressi dei cassonetti, o in zone isolate in centro come fuori città (pur essendo gratuito il ritiro presso il domicilio).

L’esperienza indica che una buona attività educativa da sola non basta, deve essere affiancata da una giusta ed equilibrata attività sanzionatoria, bonificare le zone diventate, ormai ricettacolo di rifiuti di ogni genere, togliere la spazzatura più velocemente dalle strade, piazzare più fototrappole e dare più funzionalità alle telecamere di sicurezza già esistenti.

Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, sono sempre a stretto rapporto con le Istituzioni e Forze dell’ordine, affinché, anche con il loro sacrificio, attraverso la vigilanza ambientale per la tutela del territorio, porteranno a più sanzioni per chi sporca la nostra città, chi la deturpa con le cacche del proprio cane, chi vi abbandona rifiuti ingombranti a lato dei cassonetti, ai bordi delle strade di periferia, nei boschi.



Alessandro Manzella.