“Aiutate Zapponeta per l’attuale mancanza dell’Ufficio Postale preda di rapinatori”

Zapponeta/ Manfredonia – Mi rivolgo al signor che dirige l’amato paese; ed è il sindaco Vincenzo D’Aloisio e al giovane ed efficace verso le problematiche del territorio – sempre in aiuto nei confronti dei disadattati in paese…questo è il candidato alla Regione Vincenzo Riondino.

Mi rivolgo a voi in quali rappresentanti del luogo – fate qualcosa per la città – non basta solo l’ennesima bandiera blu – in città mancano i servizi necessari – di prima importanza ; i zapponetani sono allo sconforto dopo l’ ultima rapina avvenuta all’ Ufficio Postale – dove i ladri hanno distrutto l’ intero uffico . Zapponeta, non ha più una banca – ma solo un Uff.postale; che funziona male – con carenze di personale e con servizi malfunzionanti…zapponetani – siete una terra abbandonata…abbandonati da tutti…la gente o popolo di Zapponeta è costretta a spostarsi per i servizi di bollettini e pensioni – con gravi disagi ; mettersi in auto o pulmann…e recarsi alla vicina Manfredonia o Margherita di Savoia…la situazione attuale , che vige ora è la seguente gli orfani di Zapponeta si recano per ore intere davanti a un camper adibito a Ufficio Postale…messo a disposizione dalla Direzione di Poste Italiane… ch’ era l’ unica soluzione da attuare…nell’attesa e speranza che rafforzi la grave situazione di paese…quando era efficace in tempo remoti in ogni senso…

Forza Signor Sindaco – un Saluto e un augurio a Riondino…e grazie a Poste Italiane – finchè si faccia promotore di una situazione incresciosa…Buona estate a tutti.



Di Claudio Castriotta