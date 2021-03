Aifa: “No nessi tra morti e vaccinazione con AstraZeneca”

“C’è molta emotività rispetto ai vaccini. Non c’è alcuna correlazione dimostrata, se non una relazione temporale, con la vaccinazione col vaccino AstraZeneca e l’evento nefasto, ma non un nesso causale”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, parlando del caso dell’insegnante morto in Piemonte che ha indotto la Regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini AstraZeneca. “Bisogna attendere gli esiti degli esami. Bisogna essere molto cauti”, aggiunge.