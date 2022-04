AIA, corretta decisione di annullare gol di Bennacer

Non ha sbagliato l’arbitro di Inter-Milan, Mariani ad annullare il gol di Bennacer dopo essere stato invitato alla on field review dal VAR Mazzoleni.

Un episodio che ha fatto infuriare i rossoneri e fa discutere a livello di interpretazione del regolamento. La posizione di fuorigioco di Kalulu è effettivamente influente?

L’opinione del designatore Rocchi e dei vertici arbitrali è ‘ok all’annullamento’, fermo restando che si tratta di un caso limite, come conferma la necessità di ricorrere a una revisione così lunga e accurata dell’episodio (tre minuti esatti) –riporta sportmediaset-. Ok annullare perché tra le linee guida consegnate da Rocchi ai suoi arbitri c’è quella, nel dubbio, di essere severi nei confronti degli attaccanti in fuorigioco nell’area piccola.