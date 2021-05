Ai nastri di partenza il XXVIII Torneo Over35 Città di Manfredonia

Prende il via la macchina organizzativa del Torneo di Calcio Over 35 Città di Manfredonia che quest’anno segna la sua 28esima edizione.

Manifestazione storica della UISP APS, nota a livello nazionale, il Torneo Over 35 Città di Manfredonia è promosso e organizzato dalla Struttura Calcio UISP – Comitato Territoriale di Manfredonia – in collaborazione con la Struttura Calcio Regionaledella UISP e gode del Patrocinio del Comune di Manfredonia.

La manifestazione si svolgerà presso lo stadio Miramare di Manfredonia e possono parteciparvi società, circoli sportivi, associazioni e club della provincia di Foggia e non solo.

“Quest’anno più degli anni scorsi – ha commentato Orazio Falcone, Presidente del Comitato Territoriale UISP APS di Manfredonia – questo evento sportivo riveste un particolare carattere sociale, sarà motivo di aggregazione e di condivisione di valori sportivi e anche un modo per ricominciare a stare insieme in sicurezza, dopo i mesi di pandemia che stiamo vivendo. Sarà una manifestazione in cui il fair play in campo avrà un valore particolare e non saranno ammessi comportamenti, in campo e fuori campo, comportamenti non responsabili da parte sia dei giocatori e delle squadre che parteciperanno, ma anche arbitri e componenti dell’organizzazione”.

Il torneo consisterà in una serie di incontri a girone unico o distribuiti in due gironi a seconda del numero di squadre aderenti. La riunione preliminare è fissata per Lunedi 10 Maggio 2021 alle ore 18.00 presso la sede Territoriale UISP APS di Manfredonia, Lungomare N. Sauro, 37 (presso il LUC, Laboratorio Urbano Culturale).

Per info contattare

338 2383236 Francesco

338 4389640 Matteo

371 3250048 Marco