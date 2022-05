L’operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic ha dato il responso: lo svedese potrà tornare in campo tra 7-8 mesi. Ed è questo il motivo per il quale Ibra si è voluto operare subito, per cercare di accorciare i tempi e ritornare a giocare.

Ma al rientro avrà 41 anni? Troppi per tornare a giocare?