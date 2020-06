Agricoltura, Fitto: “Xylella che avanza e finanziamenti europei persi”

“Il totale e irreversibile fallimento delle Politiche Agricole targate Emiliano sta tutto nelle parole del suo capo Dipartimento: la Regione Puglia al 31 dicembre perderà sicuramente altri 50milioni di euro di finanziamenti europei. Per noi sono almeno il doppio, ma qualunque sia l’importo l’ammissione del prof. Nardone, che spera nell’ennesima proroga di Bruxelles (quest’anno per il Covid, lo scorso anno per i ricorsi al Tar), dà la misura esatta dell’inefficienza, dell’incompetenza e della irresponsabilità con le quali viene gestito uno dei settori economici più importanti della Regione.

“Ma siccome al peggio non c’è mai fine lo stesso prof. Nardone che, ieri in audizione in Commissione Agricoltura, ha candidamente ammesso che il Piano Xylella non funziona, anzi ‘non ha dato i risultati sperati’. Testuali parole. Quindi l’infezione sta avanzando nonostante le dichiarazioni contraddittorie di Emiliano secondo il quale da 4 anni la diffusione del batterio non avanza?

“E, allora, dopo queste gravissime ammissioni di colpevolezza da parte della struttura regionale ci chiediamo se Emiliano, nella sua qualità anche di assessore all’Agricoltura non abbia nulla da dire…”