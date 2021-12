AgiAmo: sostegno al reddito per il mondo della pesca

Con la circolare 173/2021 l’INPS ha fornito le disposizioni e le modalità attuative in materia di trattamento di sostegno al reddito per i soci lavoratori di cooperative di piccola pesca, per gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla nave che gestiscono e per i pescatori autonomi. È tutto descritto dettagliatamente, comprese le cause di incompatibilità e di incumulabilità del trattamento con altre misure simili.

Si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno per tutti gli operatori che riducono o sospendono l’attività lavorativa o che hanno subìto una contrazione del reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19 a determinate condizioni ben esplicitate nel documento dell’ente previdenziale.

“Alleghiamo alla nostra nota la circolare dell’Inps – ha commentato l’avv. Andrea Pagano, presidente di AgiAMO Manfredonia – così che l’informazione su questa opportunità possa raggiungere tutti gli operatori del settore, sia di Manfredonia che di altre aree costiere della nostra provincia. Posso dire che alcuni nostri soci che operano nel comparto pesca hanno già avviato le opportune pratiche”.

Per ricevere tale prestazione i lavoratori interessati, entro il 31 dicembre 2021, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web della stessa INPS.