Agiamo: “Ripristino Porto alti fondali, cosa infastidisce il PD di Manfredonia?”

De minimis non curat praetor…Ma, va fatta una riflessione da offrire ai cittadini su un comunicato piccato, maldestro e livoroso – del locale circolo PD.



Per cominciare, a beneficio di qualcuno, l’interrogazione parlamentare mira ad un obiettivo ben

preciso: ottenere informazioni ufficiali su un fatto specifico.



“Ciò che stride in questa vicenda” (ma non è una novità) è la protervia mediatica del PD contro

qualsiasi iniziativa politica e operativa a favore della Capitanata che non porti la propria firma.

Attacchi con cui si tenta di svilire l’operato di chiunque mostri di avere seriamente a cuore le sorti di

questo territorio e che si spende per questo obiettivo.



E…niente…è il solito vizio del PD, che in questo caso si traduce in un comunicato che – di fatto e

contrariamente alle intenzioni di chi lo ha redatto – rende merito all’interrogazione dell’On. Antonio

Tasso, da cui scaturisce la risposta del Ministro delle Infrastrutture, On. Paola De Micheli, positiva

per il territorio. Dichiarazioni rincuoranti che lasciano intravedere, finalmente concreta, la possibilità

di veder recuperata questa importante infrastruttura della Capitanata, di cui è stata data ampia

evidenza in un precedente comunicato della segreteria parlamentare del deputato sipontino.



Cosa infastidisce qualche esponente del locale circolo del PD?



Che un parlamentare sensibile ai temi del territorio (l’On.Tasso, appunto) si sia posto l’interrogativo

su che fine debba fare una struttura che negli ultimi 40 anni è diventata solo un buon argomento da

rispolverare in campagna elettorale, col suo carico di prospettive di rilancio e di volano dell’economia

di una vasta area produttiva del Mezzogiorno, ma lasciato, a tutti gli effetti, agonizzare per favorire

(la cronaca ce ne dà conferma) l’ingresso di Energas, la società che ha chiesto di realizzare un

megadeposito costiero di gpl per il quale è fondamentale la presenza di una infrastruttura portuale

di tali dimensioni?



Finché la comunità non ha aperto gli occhi…e tutti sanno bene che per il carico e scarico di GPL

serve un terminale dedicato che sospenda ogni altra attività portuale. Ergo, Energas non poteva

essere la soluzione per un rilancio economico di Manfredonia.

Il comunicato del “circolo democratico” – per il quale viene naturale chiedere: ma chi ha amministrato

la città ininterrottamente dal 1995? Dove siete stati in tutti questi anni? Perché avete

strumentalizzato sempre e comunque ogni opportunità, ogni problema, ogni criticità solo ed

esclusivamente per fini elettorali? – omette, peraltro, passaggi importanti della vicenda de quo (e

limitiamoci, per il momento e per non tediare i lettori, solo a quella) sul Bacino Alti Fondali di

Manfredonia: come tacere che dalla metà degli anni ’90, quando la crisi industriale piombò in città,

si fa finta di inseguire il recupero di quella infrastruttura e della portualità sipontina in genere.



E di occasioni perdute se ne potrebbero elencare tante, lo stesso dicasi per gli strumenti messi a

disposizione dallo Stato utilizzati poco, male e solo per pochi beneficiari come il Contratto d’Area.

I “democratici” sipontini dimostrano, quindi, di non aver ancora imparato la lezione impartita loro

dagli elettori, andando avanti tenendo celate rilevanti progettualità, vitali per la comunità soprattutto

in questo momento storico. Come se tutto fosse un affare privato e i cittadini debbano sempre sapere

a cose fatte.

Ci rendiamo conto che la Politica di Servizio non si impara dall’oggi al domani. Ma il partito che ha

avuto fino all’aprile del 2019 la responsabilità amministrativa di Manfredonia dovrebbe avere

maggiore umiltà e assumersi piena responsabilità rispetto alla situazione in cui versa Manfredonia

sul fronte economico e sociale e sullo stato in cui sono state ridotte le casse comunali dopo quasi

25 anni di malgoverno.

Su questi scottanti argomenti il locale circolo del PD non sente di dover spendere neanche una

parola?



Avv. Andrea Pagano

Presidente AgiAMO Manfredonia