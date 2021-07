AgiAmo Manfredonia incontra i cittadini

Ciascun cittadino ha idee, ciascun cittadino ha sogni, ciascun cittadino ha competenze”

Appuntamento questa sera, lunedì 5 luglio, alle ore 20.00 al LUC (Laboratorio Urbano Culturale)

Proseguono gli incontri in presenza, le occasioni di confronto con i cittadini per condividere il percorso del “Progetto per la Città” di AgiAMO Manfredonia.

Il quarto appuntamento con il meeting “AgiAMO Manfredonia Incontra” si terrà questa sera, lunedì 5 luglio, alle ore 20:00 in punto presso il LUC (Laboratorio Urbano Culturale) di Manfredonia, in Lungomare N. Sauro 37.

Solo attuando percorsi di condivisione, solo ascoltando le istanze e le esigenze dei cittadini è possibile far rinascere la nostra Comunità. Solo Insieme possiamo.

Per via della normativa anti-contagio vigente i posti sono limitati. Per partecipare è sufficiente inviarci un messaggio in privato sui nostri canali social oppure chiamando al numero: 345.1653358.

Partecipiamo e AgiAMO insieme!

Vi aspettiamo