AgiAmo Manfredonia: il bene di Manfredonia sopra tutto e tutti

AgiAMO Manfredonia si congratula con l’Ing. Gianni Rotice, nuovo Sindaco di Manfredonia.

In questa campagna elettorale ci siamo misurati per la prima volta, presentandoci all’elettorato con un progetto nuovo: siamo orgogliosi del risultato ottenuto con le liste AgiAMO Manfredonia e Sipontum, quest’ultima nata grazie al coinvolgimento di tanti cittadini che hanno deciso di scendere in campo per la prima volta a supporto del progetto AgiAMO. Grazie a questo risultato, la candidata sindaco della coalizione siederà in Consiglio Comunale.

Il nostro Progetto Per la Città è nato quasi due anni e il risultato numerico che abbiamo conseguito ci sprona a continuare sulla via intrapresa e tracciata: perseguire il bene della comunità, senza se e senza ma.

Numerose le problematiche e le criticità che il nuovo Sindaco e la sua giunta dovranno affrontare: bilancio dell’Ente, zona industriale, Comparti, una pianificazione e una programmazione strategica, gli aspetti socio-culturali di una comunità sfilacciata che ha necessità di tornare ad essere unita per poter guardare con serenità al futuro.

Un altro aspetto che fa riflettere è la forte astensione verificatasi in questo turno elettorale: ci preoccupa come segno della distanza esistente fra la politica e la cittadinanza, che appare quasi rassegnata. È un segnale forte e chiaro che noi di AgiAMO cogliamo e che terremo in debita considerazione nel proseguimento della nostra azione politica.

Su queste priorità saremo sempre in prima linea, come voce libera e concreta della comunità: il bene di Manfredonia è superiore a tutto e tutti.

AgiAmo Manfredonia