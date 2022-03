Aggressione in piazza a Stornara nei confronti di due gemelli

Avrebbero aggredito due gemelli di 32 anni in piazza a Stornara nel Foggiano.

E’ quanto accertato dai carabinieri che hanno imposto per un 20enne ed un 23enne l’obbligo di dimora e contestuale divieto di avvicinamento nei confronti delle due vittime.

Lo scrive l’ANSA questa mattina.

L’aggressione è stata compiuta lo scorso 21 ottobre. Stando alla ricostruzione dell’accaduto quella sera i due gemelli erano a bordo della loro autovettura quando avrebbero avuto un diverbio con i due giovani che erano in un’Audi nera picchiandoli con calci e pugni. Gli inquirenti gli contestano i futili motivi. A seguito del pestaggio uno dei due gemelli ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni, l’altro invece è tuttora ricoverato in gravi condizioni.